Oglasio se i Vasilije Micić, imao je šta da kaže o Hapoelu: Daću sve od sebe za tim i neverovatne navijače

Srpski košarkaš Vasilije Micić rekao je da je veoma uzbuđen što se pridružio Hapoelu iz Tel Aviva.

Ranije danas Hapoel je saopštio da je Micić (31) potpisao za debitanta u Evroligi. "Košarkaški klub Hapoel iz Tel Aviva sa zadovoljstvom objavljuje potpisivanje ugovora sa bivšim šampionom Evrolige i MVP-jem tima, srpskim plejmejkerom Vasilijem Micićem na tri godine, do kraja sezone 2027/28", naveo je klub u saopštenju. 🇮🇱💣 Vasilje Micic has decided to continue his career by signing a three-year deal with Hapoel Tel Aviv, according to @Eurohoopsnet. #basketball