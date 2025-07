Vučić najavio pomilovanje za devojku koja je automobilom udarila studentkinju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas najavio da će abolirati od daljeg krivičnog gonjenja 25-godišnju devojku osumnjičenu za ubistvo u pokušaju pošto je autom naletela na jednu studentkinju u januaru tokom blokade saobraćaja u Novom Beogradu.

Vučić je u telefonskom uključenju za televiziju Informer rekao da će tu devojku pomilovati ako ona, odnosno njena porodica, budu saglasni s tim. "Ničim to nije zaslužila, a za mene je strašno što kao predsednik koji do pre nekoliko nedelja nije izdao nijedno pomilovanje u devet godina, sada moram da ispravljam nepravdu koju nanose tužilaštva i sudovi. Nastaviću to da radim jer je toliko očigledno nepravda da ću morati da štitim nejake, progonjene i žrtve njihovih