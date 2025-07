Šef izraelske diplomatije osudio međunarodnu zajednicu što ćuti na napade protiv Druza

TEL AVIV – Šef izraelske diplomatije Gideon Sar osudio je danas međunarodnu zajednicu zbog ćutanja nakon napada na zajednicu Druza u južnoj Siriji. "Mi vidimo da se u Siriji ponavlja progon manjina, do tačke da to prerasta u masakre i pogrome.

Ponekada to sprovode režimske snage, a nekada milicije džihadista koje su deo režimske baze, a najčešće to čine zajednički", kazao je Sar, prenosi Tajms of Izrael. On je dodao da se sada na jugu Sirije mogu videti izuzetno uznemirujući prizori ubistava i ponižavanja civila. "Šta bi još trebalo da se dogodi pa da međunarodna zajednica reaguje? Šta oni više čekaju?", upitao je Sar. Izraelski ministar je dodao da su interesi Izraela u Siriji "poznati, ograničeni i