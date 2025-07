Predsednik: U septembru ćemo predstaviti plan razvoja Srbije do 2035. godine

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da država uveliko radi i ulaže velike napore u pravljenje plana razvoja Srbije do 2035. godine, da će u njemu biti mnogo novina od infrastrukturnih do investicionih i najavio da će taj plan biti predstavljen u septembru ove godine.

On je rekao da se posle plana razvoja 2020-2025, radi na planu do 2035. godine. "Mi ćemo pre kraja godine imati prosečnu platu u Srbiju oko 1.000 evra, u aprilu je 933 evra, a do kraja godine će biti 1.000 evra. Ali nam je problem što u mnogim delovima posebno centralne Srbije, ali i delovima Vojvodine je ta plata značajno ispod 933 evra, a u Beogradu je mnogo veća, naročito u onim najbogatijim opštinama gde je izgleda najveći broj pobornika kontejnerske