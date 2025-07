(VIDEO) Protest ispred kuće gradonačelnika Novog Sada, biciklisti vozili do Rumenke i nazad

Okupljanje građana i studenata u Ulici Branka Bajića u Novom Sadu gde navodno živi gradonačelnik Žarko Mićin počelo je u 20 časova dolaskom biciklista i potrajalo do iza 22 časa.

Građani su otisli do Futoške pijace da pozdrave bicikliste koji su se vozali do Rumenke i nazad. Nisu želeli više prave buku u ulici gde navodno živi gradonačelnik, kako ne bi narušavali javni red i mir. Na skup od 20 časova večeras građane su pozvali novosadski zborovi i studenti koji su Mićinu poručili da on nije „gradonačelnik kog je birao narod“. Mićin je ranije rekao rekao da okupljanje u utorak uveče u Ulici gde je prijavljen Miloš Vučević „akcija mržnje