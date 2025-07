Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Veran Matić traži hitno ukidanje mera Marku Marjanoviću…

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Veran Matić apelovao je danas da se hitno ukinu sve mere koje ograničavaju kretanje i javno delovanje tviteraša Marka Marjanovića, alijas Kristal Met Dejmon, a da se eventualno utvrđivanje postojanja dela, utvrđuje kroz privatne tužbe onih koji se osećaju oštećeni.

U saopštenju ANEM se podseća da se Marjanović obratio se javnosti saopštenjem u kojem navodi da je do danas poštovao sve mere koje mu je naložio sud, a da je njegovom advokatu u protekla tri meseca uskraćeno pravo da izvrši uvid u spis i dobije bilo kakvu informaciju o tome šta mu tužilaštvo stavlja na teret. O slučaju koji je doveo do „digitalnog zatvora“ za Marka Marjanovića u ANEM Monitoringu medijske scene u Srbiji za mesec maj piše da je on priveden 17. aprila