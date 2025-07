Vremenska prognoza Srbije: Promenljivo vreme i najava novog toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 6 minuta

Danas promenljivo oblačno sa mogućim pljuskovima, sutra toplije i pretežno sunčano, a od subote veoma toplo sa temperaturama do 40 stepeni.

Danas se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa periodima sunčanog neba i uglavnom suvo, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova u Vojvodini, na severu i u planinskim predelima. Temperatura će se kretati od 12 do 29 stepeni, a u Beogradu će biti pretežno sunčano sa mogućim pljuskom. RTS N1 Info Blic

Za sutra se prognozira pretežno sunčano i toplije vreme, sa retkom pojavom kratkotrajne kiše na istoku Srbije posle podne. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, a uveče i noću južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 9 do 17, a najviša od 30 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme. Danas

Posle osveženja i padavina u prethodnim danima, od subote se očekuje stabilizacija vremena sa pretežno sunčanim danima i naglim porastom temperature. Novi toplotni talas donosi temperature od 34 do 40 stepeni, naročito izražene na jugu i istoku Srbije u periodu od 20. do 25. jula. Blic Nova RTV Sputnik

Prognoze meteorologa ukazuju na povremene vetrove severozapadnog pravca, slabog do umerenog intenziteta, sa mogućim jačim udarima u Vojvodini i na istoku Srbije. Jutarnje temperature su sveže, ponegde ispod 15 stepeni, dok će dnevne maksimalne varirati do 29 stepeni danas, pre prelaska na toplije dane. Mondo Telegraf Glas Zapadne Srbije