Vremenska prognoza Srbije: Topliji vikend i novi toplotni talas do 40 stepeni sa tropskim noćima

Danas lokalni pljuskovi na severu Srbije, sutra pretežno sunčano i toplije, a od ponedeljka novi toplotni talas sa temperaturama do 40 stepeni i tropskim noćima.

Danas se u Srbiji očekuje promenljivo oblačno vreme sa periodima sunčanog neba i uglavnom suvo, uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova u Vojvodini, na severu i u planinskim predelima. Lokalni pljuskovi biće ponegde na severu Bačke i Banata, bez opasnosti od nepogoda i oluja. Vetar će biti pojačan u Vojvodini i jak na istoku Srbije. Temperatura se kreće od 23 do 29 stepeni, u Beogradu oko 26. RTS Telegraf N1 Info

Za sutra se prognozira pretežno sunčano i toplije vreme, sa retkom pojavom kratkotrajne kiše na istoku Srbije posle podne. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni, a uveče i noću južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 9 do 17, a najviša od 30 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme. Danas RTS

Vikend donosi povratak toplijeg vremena sa maksimalnim temperaturama do 31 stepen u subotu i do 33 u nedelju, a u nedelju se očekuje i do 35 stepeni. U Novom Sadu u subotu će biti pretežno sunčano i toplije sa temperaturama od 15 do 31 stepen, dok će u nedelju biti pretežno sunčano i toplije sa mogućim pljuskovima i temperaturom do 33 stepena. U Kragujevcu u subotu jutarnja temperatura biće oko 13 stepeni, a dnevna do 32, dok će u nedelju biti sunčano sa temperaturom do 33 stepena. Telegraf N1 Info Danas Radio 021 Pressek

Početkom naredne nedelje, toplotni talas sa severa Afrike podiže temperature do 40 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije, dok će u Beogradu biti do 36-37 stepeni. Očekuje se i neznatni pad temperature usled prodora oslabljenog hladnog fronta, ali će ostati tropski toplo sa minimalnim noćnim temperaturama iznad 20 stepeni. Dnevnik Telegraf Danas Blic Nova RTV Sputnik

Prognoze meteorologa ukazuju na povremene vetrove severozapadnog pravca, slabog do umerenog intenziteta, sa mogućim jačim udarima u Vojvodini i na istoku Srbije. Jutarnje temperature su sveže, ponegde ispod 15 stepeni, dok će dnevne maksimalne varirati do 29 stepeni danas, pre prelaska na toplije dane. Mondo Telegraf Glas Zapadne Srbije