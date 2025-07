"Ne volim o favoritima" Vladan Milojević ovako najavio meč Zvezde i Javora

Dobro je što smo izašli sa priprema bez većih povreda. Imamo dosta mladih igrača, ali i fudbalera sa inostranim pasošem. Takođe, tu su i momci koji su imali duže pauze, tako da moramo da vodimo računa o svemu. Sve to stavljamo na tas i videćemo za koji tim ćemo se opredeliti za utakmicu, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević uoči starta nove sezone protiv Javora.

FOTO: FK Crvena zvezda Zvezda sutra od 20 sati dočekuje Ivanjičane na stadionu "Rajko Mitić". - Pripreme smo odradili na način koji smo planirali. Imali smo fenomenalne uslove i zahvalnost dugujem klubu na tome. Igrači su pokazali veliki stepen radne etike, ne samo na terenu nego i van njega. Stariji igrači su bili pokretačka snaga, primer mlađima. Dolazak novih fudbalera me posebno raduje, brzo su se uklopili u grupu i u način rada. To je veliki plus, istakao je