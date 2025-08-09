Tragedija! Preminuo fudbaler iz Lajkovca kog je udario grom!

Kurir pre 28 minuta
Tragedija! Preminuo fudbaler iz Lajkovca kog je udario grom!

U Urgentnom centru u Beogradu danas je preminuo Dragiša Savković fudbaler Cera iz Petkovice kog je u nedelju, na utakmici Cer - Radnički u Klupcima udario grom, prenele su Novosti.

Odmah posle toga lekari lozničke Hitne pomoći su ga reanimirali, a posle zbrinjavanja u bolnici premešten je u Urgentni centar u Beogradu gde su se lekari danima borili za njegov život, ali njegovo srce nije izdržalo. Podsetimo, tokom odigravanja utakmice između Cera i Radničkog oko pola sedam uveče odjedanput je sevnulo i puklo. Tada je u teren udario grom, prema rečima očevidaca, između dva povređena igrača. Do njih je prvi dotrčao trener Radničkog Nenad Simić,
