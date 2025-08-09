Milan Borjan uhvaćen na severu kako gleda Zvezdu: Pogledajte šta su Delije uradile kada su ga videle

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Milan Borjan uhvaćen na severu kako gleda Zvezdu: Pogledajte šta su Delije uradile kada su ga videle

Fudbalski klub Crvena zvezda ugostila je ekipu TSC-a u meču četvrtog kola Superlige Srbije, a na tribinama se mogao videti jedan neočekivani gost, bivši golman crveno-belih Milan Borjan.

Zvezda je na ovom meču povela 1:0 golom Kataija u 32. minutu, a na asistenciju Šljivića. Nakon toga nije viđen gol, ali je bivši kapiten crveno-belih viđen kako bodri svoju Zvezdu. Na tribini ga je usnimila kamera Telegraf.rs portala i to tačno u momentu kada su ga videli navijači, Delije, nakon čega je usledilo skandiranje njegovog imena. Nisu navijači zaboravili koliko je uradio za Zvezdu. Borjan je trenutno igrač Al Rijada, ali se nalazi u Beogradu, a za Zvezdu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Crvena zvezda slavila protiv TSC-a: Topolčani namučili crveno-bele, Katai rešio derbi

Crvena zvezda slavila protiv TSC-a: Topolčani namučili crveno-bele, Katai rešio derbi

Dnevnik pre 40 minuta
TSC namučio Zvezdu, Katai rešio derbi

TSC namučio Zvezdu, Katai rešio derbi

B92 pre 40 minuta
Tragedija - Preminuo fudbaler koga je kod Loznice udario grom (foto)

Tragedija - Preminuo fudbaler koga je kod Loznice udario grom (foto)

Sportski žurnal pre 2 sata
Tužan početak derbija kola, zvezdaši ipak čekaju Leh

Tužan početak derbija kola, zvezdaši ipak čekaju Leh

Sportske.net pre 2 sata
Tužan početak meča na Marakani! Igrači Zvezde i TSC-a podali počast tragično preminulom fudbaleru

Tužan početak meča na Marakani! Igrači Zvezde i TSC-a podali počast tragično preminulom fudbaleru

Telegraf pre 2 sata
Na pravom mestu, u pravo vreme! Pogledajte kako je Katai doneo prednost Zvezdi protiv TSC-a

Na pravom mestu, u pravo vreme! Pogledajte kako je Katai doneo prednost Zvezdi protiv TSC-a

Telegraf pre 2 sata
Preminuo fudbaler koga je u nedelju udario grom

Preminuo fudbaler koga je u nedelju udario grom

Radio 021 pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaDelijeSuperligaMilan Borjanfk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Janik Siner u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju posle samo 59 minuta igre

Janik Siner u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju posle samo 59 minuta igre

Danas pre 5 minuta
Katai doneo Zvezdi pobedu protiv TSC, remi Spartaka i Mladosti

Katai doneo Zvezdi pobedu protiv TSC, remi Spartaka i Mladosti

Danas pre 35 minuta
Pobeda košarkaška Srbije protiv Grčke na pripremnom turniru na Kipru pred odlazak na Evropsko prvenstvo

Pobeda košarkaška Srbije protiv Grčke na pripremnom turniru na Kipru pred odlazak na Evropsko prvenstvo

Danas pre 1 sat
Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Danas pre 2 sata
Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Istraga o incidentu navijača Birmingema koji je navodno želeo da udari fudbalera Ipsviča

Danas pre 4 sati