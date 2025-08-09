Milan Borjan uhvaćen na severu kako gleda Zvezdu: Pogledajte šta su Delije uradile kada su ga videle

Fudbalski klub Crvena zvezda ugostila je ekipu TSC-a u meču četvrtog kola Superlige Srbije, a na tribinama se mogao videti jedan neočekivani gost, bivši golman crveno-belih Milan Borjan.

Zvezda je na ovom meču povela 1:0 golom Kataija u 32. minutu, a na asistenciju Šljivića. Nakon toga nije viđen gol, ali je bivši kapiten crveno-belih viđen kako bodri svoju Zvezdu. Na tribini ga je usnimila kamera Telegraf.rs portala i to tačno u momentu kada su ga videli navijači, Delije, nakon čega je usledilo skandiranje njegovog imena. Nisu navijači zaboravili koliko je uradio za Zvezdu. Borjan je trenutno igrač Al Rijada, ali se nalazi u Beogradu, a za Zvezdu