Ove dve linije gradskog prevoza menjaju trasu: Privremeno se ukida i jedno stajalište zbog radova u Ulici Pariske komune

U delu od Ulice Tošin bunar do Ulice Radoja Dakića na Novom Beogradu, od danas do 25. jula doći će do zauzeća obe desne saobraćajne trake (gledano u smeru ka gradu), tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, zbog čega će vozila na linijama 18 i 78 saobraćati izmenjenim trasama.

Kako je saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz, iz smera Tošinog bunara biće onemogućeno skretanje ulevo ka Ulici Pariske komune, pa će vozila na linijama 18 i 78 saobraćati izmenjenim trasama u smeru ka naseljima Medaković 3 i Banjica 2. Oni će se kretati trasom Tošin bunar - Bulevar Zorana Đinđića - Studentska - Pariske komune i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno. Privremeno se za ove linije ukida autobusko stajalište