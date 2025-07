Humanitarna akcija: Parožanke prikupile 32.400 dinara za pomoć oštećenima u požaru

Žene iz Udruženja "Parožanke“ iz Paraga, organizovale su akciju prikupljanja pomoći za oštećene u požaru.

Svi koji su želeli da učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji, donirali su hranu, kućnu hemiju i garderobu. Kako su navele članice udruženja, među stvarima koje su ljudi najviše donirali, je konzervirana hrana, brašno, šećer, so, ulje, odeća, obuća, kao i stvari za ličnu higijenu, javlja portal BAP vesti. Iako odziv nije bio veliki, članice navode da su zadovoljne prikupljenom sumom, jer ono što je najvažnije, to je njihova volja i želja da pomognu onima kojima je to