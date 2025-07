"Sedam puta sam bio otpisan i mrtav" Ovako je Josip Pejaković pričao o borbi za život: Imao 17 teških operacija, pomogao mu čovek kog nikad nije video

Jedan od najvećih bosanskohercegovačkih pisaca i glumaca Josip Pejaković umro je sinoć u 78. godini.

U poslednjoj deceniji se borio s nizom bolesti, a svojevremeno je i sam govorio o tome kako je preživeo 17 teških operacija i ko mu je sve pomogao. "Brojali koliko sam imao operacija. Došli smo do broja 17.Četiri teške narkoze, vraćanje iz totalne narkoze u život, komplikovanih operacija koje su trajale i po sedam i po sati, do užasa koji će me zadesiti posle svega toga. U prvom krugu što sam uspeo pobediti je operacija slepog ceva, jedan i dva stenta, bajpasa, dva