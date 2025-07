VIDEO Haos u Los Anđelesu: Automobilom se zabio u štand sa hranom, a potom i u gomilu ispred noćnog kluba, ima mnogo povređenih…

Automobil se navodno prvo zabio u štand s hranom, a potom i u gomilu ispred noćnog kluba u Los Anđelesu.

Više od 20 osoba je povređeno nakon što je vozilo u ranim jutarnjim satima u subotu uletelo u gomilu ljudi u istočnom Holivudu, navodi se u izveštaju Vatrogasne službe Los Anđelesa (LAFD). Incident se dogodio u blizini noćnog kluba na Santa Monika Bulevaru, javlja CNN. Video from the scene where a vehicle ploughed into a crowd in East #Hollywood, #LosAngeles. At least 20 people injured, according to the LA Fire Department. #California pic.twitter.com/hqSdNbGHHN —