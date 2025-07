GSP: Gradski prevoz u Beogradu funkcioniše redovno

Javni gradski prevoz u Beogradu jutros funkcioniše po redovnom režimu vožnje i sve ulice su prohodne za saobraćaj, rečeno je Tanjugu u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP).

Iz GSP-a je rečeno da su na ulicama sva vozila koja su predviđena po nedeljnom redu vožnje. Saobraćaj na mostu Gazela u Beogradu normalizovan je sinoć oko 23 sata, nakon višečasovne blokade koju su organizovale grupe građana koji sebe nazivaju zborovi i studenti koji blokiraju fakultete. Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, u delu od Ulice Tošin bunar do Ulice Radoja Dakića na Novom Beogradu, do 25. jula doći će do zauzeća obe