Osman otkrio da li su anđela i stefan bili zajedno: Karić u svom stilu otkrio detalje iz spoljnjeg sveta

Stefan Karić osvojio je 7. mesto u finalu "Elite", a njega je po izlasku sačekala porodica i devojka koji su mu najveća podrška.

Osman Karić, njegov otac, priznao je za medije da je zadovoljan Stefanovim učešćem u osmoj sezoni. - Srećan sam zbog Stefanovog plasmana, mislim da je pobedio samog sebe i nadmašio mene kao oca. U ovoj sezoni je okarakterisan kao jedan od najkulturnijih učesnika, u prošlim je to bili pola-pola, ali u ovoj sezoni se vidi da je sazreo - rekao je Osman, pa priznao da li je za to zaslužna devojka. - Verovatno jeste i ona, ali je i on sazreo tokom rijaliti karijere. -