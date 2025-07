Nadležni tvrde: Za potpuno gašenje požara na deponiji kod Novog Pazara potrebno do 15 dana

Vlasnik jedne od kompanija koja je angažovana na gašenju požara na deponiji Golo Brdo kod Novog Pazara Hamid Dražanin izjavio je da će za završetak tog posla biti potrebno "od 12 do 15 dana".

On je na konferenciji za novinare u Gradskoj upravi Novog Pazara rekao da su se na delu deponije, na kojem je juče došlo do eksplozije metana i obrušavanja, pre sedam dana "pojavile pukotine" i da je bilo indicija da će se "tako nešto i desiti". "Mi smo bili ugasili požar na 70 odsto deponije i bio nam je ostao samo taj kritični deo kojem nismo mogli da priđemo. Na našu sreću, da tako kažem, juče se (on) obrušio i sada je u ravnici, pa će nam biti lakše da ga