Počeo pakleni talas, kuvaćemo se na plus 42! Rhmz i MUP nižu upozorenja, građanima stižu hitne poruke: Velika opasnost preti zbog jedne pojave, ovaj dan će biti najkritičniji!

Visoke temperature će u tokom ove sedmice pogoditi celu Srbiju. Novi toplotni talas počeće danas i trajaće sve do subote, 26. jula. Prema procenama, temperatura će dostići čak 42 stepena Celzijusa, a zbog toga su Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i MUP izdali hitno upozorenje.

RHMZ je izdao posebno upozorenje za područje Beograda, gde se očekuje da najtopliji dani budu ponedelјak, četvrtak i petak, uz maksimalne temperature u intervalu od 36 do 38 stepeni. - U ostalim danima u toku perioda prognozira se od 32 do 35 stepeni - dodaju. Na sajtu RHMZ piše da će toplotni talas najizraženiji biti na jugu i istoku zemlje, u periodu od danas (ponedeljak 21.7) pa sve do subote, kad se očekuje temperatura od 35 do 40 stepeni Celzijusa, a u petak