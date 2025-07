Toplotni talas u Srbiji trajaće duže nego što je najavljeno! Rhmz se upravo oglasio i ovo se nikom neće svideti: Ovog dana biće vrelo kao u sahari

RHMZ je za narednu sedmicu najavio novi toplotni talas koji počinje sutra i trajaće duže nego što je prethodno najavljeno. Prema prvoj najavi toplotni talas trebalo je da traje do petka, a sada je RHMZ objavio da će se vrelina ipak zadržati do subote.

"Naredne sedmice očekuje se novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlјe, u periodu od ponedelјka (21.07.) do subote (26.07.), kada se očekuju temperature od 35 do 40 stepeni, a u petak (25.07.) lokalno i do 42. U severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se i dalјe zadržati toplo (od 30 do 35 stepeni)", upozorio je RHMZ včeras. Uz promenlјivu oblačnost, lokalna pojava kiše i kratkotrajnih