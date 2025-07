"Videli smo dečaka pre 7 dana, Mihailo ga je upisao u školu": Komšije o ubistvu žene i dečaka (7) kod Bajine Bašte: "Rekao je da dele starateljstvo!" (foto, video)

"Videli smo dečaka pre sedam dana. Bio je kod Mihaila. Ništa nije ukazivalo da će Mihailo da ga ubije", priča za "Blic" jedan od meštana sela kod Bajine Bašte gde je Mihailo Rosić hicima iz pištolja ubio bivšu suprugu Anu S.R. i sina (7), a potom sebi presudio.

Kuća u kojoj se dogodilo ubistvo kod Bajine Bašte nalazi se u zabačenom delu. Jedva je moguće do nje doći i to makadamskim putem. Oko nje, nema drugih kuća, a kako prenosi reporter "Blica" sa lica mesta, prve komšije su nekoliko stotina metara udaljene. - Dečak je pre ubistva bio ovde u selu. Videli smo ga pre 7 dana. Tada smo Mihaila pitali ko čuva dete, kome je dete pripalo, on je rekao da on i Ana dele starateljstvo - 10 dana kod njega, 10 dana kod nje - pričaju