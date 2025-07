Izmereno neverovatnih 53 stepena! Ovaj grad u Srbiji je danas goreo Toplotni talas se ne zaustavlja, a pogledajte kada će biti najgore (foto)

Toplotni talas koji je pogodio čitavu Srbiju, nastavlja da iznenađuje rekordnim temperaturama. Danas tokom popodnevnih sati u jednom gradu u Srbiji izmereno je čak 53 stepena.

Kako se vidi na fotografiji koja je snimljena u samom centru Čačka, izmerena je rekordna temperatura. Ekstremne vrućine nastaviće se i narednih dana, pa se građanima savetuje da bez preke potrebe ne izlaze van svojih domova. RHMZ najavio je zadržavanje toplotnog talasa do subote, uz napomenu da će najizraženiji biti na jugu i istoku Srbije, kada se očekuju najviša dnevna temperature od 35 do 40 stepeni, a u petak i subotu (25. i 26. jula) lokalno i do 42 Celzijusa.