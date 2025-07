Preokret: Alkaraz će izgleda, ipak, igrati u Torontu

Španski teniser Karlos Alkaras izgleda da ipak nije odustao od igranja na mastersu u Torontu.

Organizatori su potvrdili da Novaka Đokovića i Janika Sinera neće biti na turniru, a u međuvremenu je španska "Marka" prenela da ni Alkaras neće putovati u Kanadu. Ipak, kako kaže njegov agent Albert Molina, moguće da će doći do promene plana. Molina je tokom jednog događaja u Madridu, dobio pitanje da li će Alkaras igrati u Sinsinatiju, na šta je on rekao: "Zapravo, on razmatra dolazak u Toronto, još uvek nismo odlučili". Masters u Torontu na programu je od 27.