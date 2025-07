Đoković ušao u elitni teniski klub: Do jeseni može da potuče Nadala, a onda napada i rekord Federera

Novak Đoković je ovog 21. jula započeo 900. sedmicu u Top 10 na rang listi.

Koliko je to impresivno najbolje govori podatak da je tek treći u istoriji tenisa koji je ušao u 90+ klub. Srpski teniser je odavno pretekao Andrea Agasija koji je četvrti na večnoj listi sa 665 sedmica u Top 10. To najbolje govori zbog čega je „Velika trojka“ baš to jer su ispred Đokovića po ovome samo Rafael Nadal i Rodžer Federer. Nadal ima 912 sedmica i ukoliko ne bude nekih neverovatnih šokova Đoković bi sredinom oktobra trebalo da se izjednači sa njim, a onda