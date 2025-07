Penzionerska udruženja traže hitan sastanak sa premijerom zbog drastičnog osiromašenja

Tri penzionerska udruženja zatražila su hitan sastanak sa premijerom Srbije Đurom Macutom u narednih desetak dana, upozoravajući na “drastično osiromašenje” penzionera i njihov položaj “na rubu socijalne održivosti”.

U saopštenju se navodi da su stalni rast cena hrane, energenata i lekova, uz nedovoljan rast penzija u odnosu na plate, doveli do toga da je oko milion penzionera ugroženo. Udruženja smatraju da su dosadašnje mere Vlade nedovoljne. Penzioneri predlažu da penzije do kraja 2027. godine ne padnu ispod 55% prosečne zarade, te da se već od 1. oktobra ove godine povećaju za 10%. Podsećaju da su penzije od 2014. do 2018. godine “izgubile korak” sa platama, porastavši samo