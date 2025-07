Toplotni talas u Srbiji i regionu donosi temperature do 42 stepena, sa visokim rizikom od požara na jugu i istoku

Naslovi.ai pre 1 sat

Ekstremne temperature u Srbiji i regionu, sa najvišim vrednostima u Knjaževcu i drugim gradovima, dok je na snazi najviši stepen upozorenja zbog požara.

Toplotni talas u Srbiji traje od 21. jula, sa rekordnim temperaturama koje dostižu i do 42 stepena, naročito na jugu i istoku zemlje. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da će talas trajati do subote, 26. jula, uz pojačan jugozapadni vetar i visok rizik od požara. Mondo Telegraf Euronews Blic Blic Dnevnik RTK Mondo

Na severu i zapadu Srbije očekuje se blaži pad temperature i promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito u Vojvodini, gde kiša pada i u delovima Beograda, kao i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije. Vetar će biti slab do umeren, a ponegde i jak. N1 Info Insajder Glas Zaječara Telegraf Blic Alo

U pojedinim gradovima, kao što su Negotin i Zaječar, jutros su zabeležene temperature od 35 stepeni, dok su u Nišu, Kruševcu i drugim gradovima temperature oko 31 stepen. U Beogradu je jutarnja temperatura oko 26 stepeni. Na jugu i istoku Srbije na snazi je crveni meteoalarm zbog visokih temperatura. Blic Telegraf RTV

U Vranju, Zaječaru i Leskovcu danas je izmereno 39 stepeni, što su trenutno najviše temperature u Srbiji, dok su u Nišu, Negotinu i Kuršumliji temperature oko 37 stepeni. U Beogradu je izmereno 29 stepeni, a na severu Srbije je nešto hladnije sa 27 stepeni u Novom Sadu i 24 stepena u Kikindi. Euronews RTV Jug press Glas Zaječara

Meteorolozi najavljuju da će pik toplotnog talasa biti u petak, kada se očekuju temperature preko 40 stepeni, a u noći između subote i nedelje moguće je zahlađenje i nepogode. Građanima se savetuje da izbegavaju izlaganje visokim temperaturama i da prate meteorološke izveštaje. N1 Info Nova

Za sutra je najavljeno pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama od 32 do 38 stepeni i slabim do umerenim severnim i severoistočnim vetrom. Upozorenje RHMZ na veoma visoke temperature važiće i sutra, a toplotni talas će se zadržati do subote, sa najizraženijim efektima na jugu i jugoistoku Srbije. Novi magazin

U sredu 23. jula očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturama od 17 do 32 stepena na severozapadu i zapadu, i do 38 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu će maksimalna dnevna temperatura biti oko 33 stepena, a toplotni talas će trajati i narednih sedam dana, najizraženije na jugu i istoku zemlje. Telegraf

U Beogradu je malo pre 13 časova počela da pada kiša. Prema poslednjoj najavi RHMZ, iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano i veoma toplo, a uz promenljivu oblačnost, lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom se očekuje ponegde na severu zemlje i u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije. Vetar slab i umeren, posle podne u istočnoj Srbiji i u planinskim predelima povremeno i jak severni. Najviša temperatura kretaće se od 29 stepeni na severu i zapadu do 39 stepeni na jugu i jugoistoku Srbije. Alo

Republički hidrometeorološki zavod je izdao najnovije upozorenje o pljuskovima sa grmljavinom koji će početi već u drugom delu noći i tokom jutra u severnim i zapadnim predelima Srbije, iako je prvobitno najavljeno da će nevreme početi sutra ujutru. Blic

Do kraja dana očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom na severu Srbije, uglavnom u Vojvodini, kao i na zapadu i jugozapadu zemlje, naročito u brdsko-planinskim predelima. Temperature na severu su ispod 30 stepeni, dok je u ostatku zemlje vedro i vrelo sa temperaturama do 35 stepeni, a na jugu i istoku skoro do 40 stepeni. Telegraf

Petodnevni toplotni talas prekinuće tokom vikenda osveženje koje bi moglo da bude praćeno jačim vremenskim nepogodama. Meteorolog amater Marko Čubrilo ističe da cape vrednosti za sledeću nedelju, 27. jula, dostižu vrlo visoke vrednosti do 2500 j/kg, što je preduslov za pojavu jakih nepogoda, ali detaljne procene će biti moguće bliže datumu. Blic

U regionu, Grčka je takođe ušla u novi toplotni talas koji će trajati do subote, 26. jula, sa temperaturama koje dostižu i do 44 stepena u nekim delovima, što predstavlja izazovne uslove za stanovnike i turiste. Euronews

Drevni Akropolj u Atini zatvoren je za turiste tokom najtoplijih sati dana zbog visokih temperatura koje mogu preći 43 stepena, a očekuje se da će toplotni talas trajati do nedelje. N1 Info

Najviša temperatura u Evropi danas u podne izmerena je u turskom gradu Ajdinu - 43,7 stepeni, dok su visoke temperature zabeležene i u Grčkoj i Severnoj Makedoniji, sa 42,5 stepeni u Seru, 42,1 u Kavadarcu i 41,8 u Demir Kapiji. RTV