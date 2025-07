Toplotni talas u Srbiji do subote sa temperaturama do 42 stepena i upozorenjima na zdravstvene rizike

Naslovi.ai pre 1 sat

RHMZ upozorava na dugotrajan toplotni talas, najizraženiji na jugu i istoku Srbije, dok MUP apeluje na oprez zbog rizika od toplotnog udara.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na dugotrajan toplotni talas koji će trajati do subote, 26. jula, sa temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u petak i subotu lokalno i do 42 stepena, naročito na jugu i istoku Srbije. Na severu i zapadu Srbije temperature će danas biti u manjem padu, a od četvrtka ponovo u porastu. Mondo OK radio N1 Info

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) apeluje na građane zbog rizika od toplotnog udara, navodeći simptome i mere prevencije kako bi se sačuvalo zdravlje. Toplotni udar je ozbiljna komplikacija termičkog stresa koja zahteva hitnu reakciju. Blic

Postoji povećan rizik od požara na otvorenom zbog suše i visokih temperatura, naročito u jugoistočnim regionima. Gradskog zavod za hitnu medicinsku pomoć upozorava da visoke temperature najviše pogađaju pacijente sa kardiovaskularnim bolestima, a građani se pozivaju na oprez i pridržavanje saveta lekara. N1 Info Blic Radio 021

Za vikend se očekuje promena vremena sa osveženjem i lokalnim pljuskovima, naročito u brdsko-planinskim predelima, uz pad temperature i nestabilno vreme od nedelje. Euronews Alo Mondo Radio 021