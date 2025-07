Zvezda pustila karte za revanš sa Linkolnom u prodaju

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da su od u prodaji ulaznice za revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv gibraltarskog Linkolna.

Zvezda je u prvom meču slavila rezultatom 1:0 na gostovanju, a revanš se igra u utorak, 29. jula, u Beogradu. Ulaznice se od danas mogu kupiti putem interneta, dok će se na blagajni stadiona „Rajko Mitić“ prodavati u subotu – na dan utakmice sa OFK Beogradom, od 12.00 do 20.00, u ponedeljak od 10.00 do 18.00, kao i na dan utakmice od 12.00 sve do početka. ‍ Cena ulaznica kreće se od 600 dinara za severnu tribinu, do 2.400 dinara za tribinu „Siniša Mihajlović“ (VIP