Vremenska prognoza: Do kada će trajati toplotni talas?

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas da će se toplotni talas u Srbiji zadržati do subote, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 stepeni, a lokalno u petak i subotu i do 42 stepena.

Zbog veoma jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji će na području Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Nišavskog, Pirotskog i Zaječarskog okruga trajati u kontinuitetu najmanje pet dana, RHMZ Srbije je 20. jula, pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 36 stepeni. U subotu na severu i zapadu biće promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili