Prvi snimci sa mesta nesreće: Kako izgleda mesto pada aviona An-24 u Rusiji (VIDEO)

Ruski putnički avion An-24, koji je leteo na ruti Habarovsk-Blagoveščensk-Tinda, srušio se jutros u Amurskoj oblasti, potvrdile su službe za vanredne situacije.

TASS je, pozivajući se na preliminarne podatke Službe za vanredne situacije, javio da su svi putnici poginuli. Na letu je bilo više od 40 osoba. ⚡ An An-24 aircraft carrying 49 people has crashed in Russia’s Amur region. According to preliminary reports, there are no survivors, Russian media say. pic.twitter.com/5Y2nukTokk — UNITED24 Media (@United24media) July 24, 2025 Na društvenim mrežama su dostupni prvi snimci nesreće.