Toplotni talas u Srbiji do subote sa rekordnim temperaturama, povećan rizik od požara, zatim osveženje i nepogode

RHMZ upozorava na temperature do 43 stepena i porast rizika od požara, dok od vikenda stiže đenovski ciklon sa padom temperature i nepogodama.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na toplotni talas u Srbiji koji traje do subote, 26. jula, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a lokalno u petak i subotu i do 42, pa čak i do 43 stepena, naročito na jugu i istoku zemlje. Insajder Danas Serbian News Media Mondo Alo Alo Stav.life RTS

Iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć ističu da visoke temperature najviše pogađaju pacijente sa kardiovaskularnim bolestima, ali utiču i na ostale građane, te se apeluje na pridržavanje mera zaštite. Blic Telegraf

Zbog ekstremnih vrućina, posebno su ugroženi radnici na otvorenom, naročito u građevini, poljoprivredi i komunalnim delatnostima, kojima se savetuje pojačana zaštita i mogućnost prijave opasnih uslova rada Inspekciji rada. Biznis.rs Ozon Kurir

U subotu posle podne i uveče očekuje se promenljivo vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, prvenstveno u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, dok pravo osveženje stiže u noći između subote i nedelje. Od vikenda će đenovski ciklon preko Jadrana doneti osetno pogoršanje vremena, lokalne nepogode i pad temperature do 15 stepeni. Glas Zapadne Srbije Glas Zapadne Srbije Nova Alo Mondo Radio 021