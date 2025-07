Toplotni talas u Srbiji do subote sa rekordnim temperaturama, zatim osveženje i nepogode

Naslovi.ai pre 42 minuta

RHMZ upozorava na temperature do 43 stepena, a od vikenda stiže đenovski ciklon sa padom temperature i nepogodama, dok se početkom avgusta očekuje novo pogoršanje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je na toplotni talas u Srbiji koji traje do subote, 26. jula, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a lokalno u petak i subotu i do 42, pa čak i do 43 stepena, naročito na jugu i istoku zemlje.

Iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć ističu da visoke temperature najviše pogađaju pacijente sa kardiovaskularnim bolestima, ali utiču i na ostale građane, te se apeluje na pridržavanje mera zaštite.

Zbog ekstremnih vrućina, posebno su ugroženi radnici na otvorenom, naročito u građevini, poljoprivredi i komunalnim delatnostima, kojima se savetuje pojačana zaštita i mogućnost prijave opasnih uslova rada Inspekciji rada.

U subotu posle podne i uveče očekuje se promenljivo vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, prvenstveno u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, dok pravo osveženje stiže u noći između subote i nedelje. Od vikenda će đenovski ciklon preko Jadrana doneti osetno pogoršanje vremena, lokalne nepogode i pad temperature do 15 stepeni. U Novom Sadu će u petak i subotu biti veoma toplo, a u nedelju osveženje sa pljuskovima i grmljavinom. Do kraja jula bez konkretne stabilizacije vremena, a početkom avgusta moguće je novo pogoršanje.