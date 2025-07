Arnautović: Mislim da ću u Zvezdi završiti karijeru, prvi mi je čestitao Barela

Novi fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović zvanično je predstavljen na stadionu "Rajko Mitić", a tokom konferencije za medije rekao je da je došao u Zvezdu da daje golove i obećao da će "pričati na terenu", kao i to da je obećao Siniši Mihajloviću da će jednog dana obući crveno-beli dres.

On je na zvaničnoj konferenciji za medije zaplakao nakon pitanja o prijateljstvu sa Sinišom Mihajlovićem. "Mnogo je teško, to nije trebalo da me pitate, on je meni bio brat, otac, sve mi je bio. Ja sam mu rekao da ću jedan dan doći ovde. Svaki dan smo pričali o Zvezdi, više o Zvezdi nego o Bolonji tada. Pričao sam i sa njegovom decom, ženom, svi su bili srećni, plakali. Ja sam više plakao u ova tri dana nego u mom celom životu. Ja kada sam... Ne mogu", emotivno je