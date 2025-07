Grčka potopila bledu Srbiju za svetsku bronzu

U meču za bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Singapuru Grčka je ubedljivo pobedila Srbiju 16:7 (2:2, 6:0, 3:3, 6:2) Srbija ni posle osam godina nije uspela da osvoji medalju na Svetskom prevenstvu.

Te 2017. osvojeno je bronzano odličje i to pobedom za treće mesto protiv Grčke. I sada su Delfini protiv Grčke igrali za bronzu, ali ovog puta nisu uspeli. Od početka Srbija je imala velikih problema u napadu. Nikako nije ekipa Uroša Stevanovića uspevala da nađe put do gola, pa ni u situacijama sa igračem više. Ali je odbrana pristojno funkcionisala, tako da je rezultat posle prvih osam minuta bio pozitivan – 2:2. I to najviše zahvaljujući Vasiliju Martinoviću koji