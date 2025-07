"Želim da Ilon, kao i sve kompanije u našoj zemlji, napreduju": Tramp negira da pokušava da uništi poslovno carstvo Maska

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp negirao je danas da pokušava da uništi poslovno carstvo svog nekadašnjeg saveznika Ilona Maska kao osvetu za njihov spor oko zakona o porezu.

- Svi govore da ću uništiti Ilonove kompanije ukidanjem dela, ako ne i svih velikih subvencija koje prima od američke vlade. To nije tačno. Želim da Ilon, kao i sve kompanije u našoj zemlji, napreduju - objavio je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, prenosi Blumberg. Tramp je dodao da, što oni bolje posluju, to bolje posluju SAD i da je to dobro za sve. - Svakodnevno obaramo rekorde i želim da tako i ostane - dodao je predsednik SAD. Nakon Trampove