"To što govori je nevažno" Oglasio se Tramp nakon najave Makrona da će priznati Palestinu

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je kao nevažnu odluku predsednika Francuske Emanuela Makrona da ta zemlja u septembru prizna državu Palestinu, preneo je Rojters.

- To što on govori je nevažno. On je dobar momak, dopada mi se, ali njegova izjava nema težinu - rekao je Tramp. Francuski predsednik Emanuel Makron juče je objavio da će ta zemlja priznati državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku u septembru. Njegova odluka da prizna državu Palestinu izazvala je različite reakcije u Francuskoj i svetu. Oglasili se Netahjahu i Abas Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je oštro osudio Makronovu odluku,