Makron najavio da će Francuska priznati Palestinu, nižu se reakcije

Francuska će priznati državu Palestinu u septembru na zasedanju Generalne skupštine UN, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.

On je u četvrtak na svom nalogu na mreži Iks objavio pismo koje je poslao predsedniku Palestinske uprave Mahmudu Abasu kojim potvrđuje nameru Francuske da postane prva zapadna sila koja priznaje državu Palestinu. ''Francuski narod želi mir na Bliskom istoku, do nas Francuza je da zajedno sa Izraelcima, Palestincima i našim evropskim i međunarodnim partnerima demonstriramo da je to moguće'', napisao je Emanuel Makron u pismu Abasu. Odluka Makrona da ta zemlja prizna