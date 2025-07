U Srbiji najviši stepen upozorenja na vrućine, u nedelju stiže osveženje

Za danas i sutra izdato upozorenje na ekstremne temperature do 40 stepeni, lokalno i do 43 stepena. U najtoplijem delu dana savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja. U noći između subote i nedelje očekuje se jače naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz izraženiji pad temperature.

U Srbiji će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar i temperature od 35 do 42 stepena. I u Beogradu će biti veoma toplo i sunčano vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom, oko 37 stepeni uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar koji će uveče biti u skretanju na jugoistočni. U subotu, 26. jula, pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom lokalno i do 43 stepena. U noći između subote i nedelje