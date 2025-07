VIDEO Nevreme pogodilo Srbiju: Jaka oluja u Požarevcu, vetar obarao drveće

Olujno nevreme praćeno kišom i gradom u popodnevnim satima zahvatilo je pojedine delove Srbije.

Jako nevreme pogodilo je Požarevac. Na mrežama su se pojavili snimci grada tokom i nakon oluje, a na njima se vidi da je vetar obarao drveće, oštetio vozila i bašte kafića, ali i navodno oduvao deo krova. Kiša pada u Beogradu, a u nekim mestima je vetar obarao drveće kao u Kragujevcu i na Smederevskom putu.