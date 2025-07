Dačić: Policija nigde nije intervenisala bez razloga, ne može da se zauzima kritična infrastruktura

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je jutros da policije nigde nije intervenisala bez razloga tokom blokada i da uvek postupa defanzivno, braneći institucije, građane i sebe. "Svaki policajac kad krene na posao ima želju da ne interveniše, pa nisu oni ljudi koji jedva čekaju da dođu na posao da bi tukli.

Uvrede koje policajci doživljavaju nisu zaslužili. Učestvovali su u odbrani zemlje, mada su takvi uglavnom sad u penziji, i ginuli. I sad će neko da ih tuče, maltretira, a oni da stoje mirno!", rekao je Dačić, za Radio televiziju Srbije (RTS). On je naglasio da zauzimanje "kritične infrastrukture", odnosno objekata bitnih za funkcionisanje ljudi, ne može da bude dozvoljeno. "To nigde u svetu nije dozvoljeno pa ne može ni u Srbiji. A to su autopotevi, pruge,