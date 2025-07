Evro kao poluga za stvaranje novčanih iluzija

Da je devizni kurs od 2010. pratio kretanje svih cena, evro bi sada vredeo 182,5 dinara, prosečna plata ne bi bila 900, već 537 evra i imala bi istu kupovnu moć kao 50.459 dinara pre 15 godina, pokazuje računica ekonomiste Dragovana Milićevića. Ali, vlast i računa da je mnogima važan samo nominalni rast zarada, bez obzira na to šta za njih mogu da kupe

Prosečna neto zarada u Srbiji 2012. bila je 365 evra, prošle godine 838, u prvom kvartalu ove 900, a predsednik Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali obećavaju da će već do kraja 2027. dostići 1.400 evra. Drugim rečima, oni poručuju da će za njihovog vakta, za samo deceniju i po, prosečne zarade u evrima porasti čak 3,8 puta ili 283 odsto. I da nikom drugom u „modernoj istoriji“ Srbije to nije pošlo za rukom, a teško da će i u budućnosti. To obećanje