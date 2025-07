Novo nevreme: Na udaru Istra, 2500 munja, bujice i poplave

Danas će širom Hrvatske biti umereno do pretežno oblačno, a mestimično će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, moguće i izraženih, prognozira Državni hidrometeorološki zavod, prenosi Index.hr.

Glavnina oborina i nevremena očekuje se poslepodne i uveče. Na Jadranu i predelima uz njega kiša će biti češća i obilnija, a lokalno je moguće i grmljavinsko nevreme. Vetar slab do umeren severni i severoistočni, na istoku i severozapadni. Na Jadranu će duvati umerena do jaka bura, prolazno na udare i olujna, na srednjem i južnom delu i severozapadni vetar te slabo do umereno jugo. Najniža temperatura vazduha uglavnom od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23 stepeni