Odbojkašice Italije osvojile Ligu nacija

Ženska odbojkaška reprezentacija Italije osvojila je Ligu nacija nakon pobede nad Brazilom u velikom finalu rezultatom 3-1 (22:25, 25:18, 25:22 i 25:22).

Italija je na taj način odbranila titulu u Ligi nacija i osvojila po treći put u istoriji to takmičenje. Prvi set su dobile Brazilke, a onda su im se revaširale Italijanske. Potom smo gledali veoma uzbudljiv treći set, a ključna je bila odluka selektora „Azura“ Hulijana Velaska da sredinom tog peridoa u igru uvede rezervu korektorku Ekaterinu Antropovu koju protivnice do kraja susreta nisu mogle da zaustave. Italiju su do pobede predvodile Ekatarina Antropova sa 17