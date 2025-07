Odbojkašice Italije šampionke Lige nacija!

Odbojkašice Italije pobednice su Lige nacija, pošto su večeras u finalu završnog turnira u Lođu savladale Brazil rezultatom 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).

Tako je kompletirana neverovatna dominacija italijanskih odbojkašica. Do drugog pehara u Ligi nacija zaredom, trećeg ukupno, Italijanke su došle su tako što su ostvarile niz od 29 pobeda u svim takmičenjima. Ekatarina Antropova bila je najefikasnija u pobedničkom timu, a završila je meč sa 18 poena. Mirjam Sila je upisala 16, Paola Egonu 12, Sara Far deset. U poraženom taboru Gabi Gimaraeš je bila najbolja sa 15 poena. Julija je brojala do 12, a Bergman do 11.