Deo Zemuna danas bez vode do 22 sati, a jedno naselje u Barajevu do 17: Pogledajte da li je vaša ulica na spisku

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, sutra, od 9 do 22 sata bez vode će ostati potrošači u delovima Ulice cara Dušana (od broja 203 do broja 207 i od broja 262 do broja 264), saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a apeluje se na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe Istoga dana, zbog radova „Elektrodistribucije Srbije” i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, od 9 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u Ulici Sime Markovića u naselju Veliki Borak. Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti