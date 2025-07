Nemačka šalje oružje Ukrajini: Stiglo 7 od 18 naručenih pvo sistema IRIS-T SLM (video)

Ukrajinski ambasador u Nemačkoj Oleksij Makejev izjavio je danas da je Ukrajina od Nemačke naručila 18 sistema protivvazdušne odbrane, od kojih je sedam već isporučeno, a 11 bi trebalo da stigne kasnije.

"Naručili smo ukupno 18 IRIS-T SLM sistema u okviru porudžbine 12, plus 4, plus 2. Do sada smo dobili njih sedam. Svaki sistem koji se trenutno proizvodi u Nemačkoj za Ukrajinu uključuje tri lansera raketa srednjeg dometa SLM i dva lansera raketa SLS kratkog dometa", naveo je Makejev, prenosi Unian. On je dodao da se trenutno menja broj p rotivvazdušnih raketnih sistema Patriot koje Ukrajina očekuje da dobije zahvaljujući nemačkoj podršci. "Prvo smo se obratili