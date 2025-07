Bajatović: Odlaganje američkih sankcija omogućava NIS-u da preživi

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je posle odlaganja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još mesec dana, da je to dobra vest, jer omogućava da NIS 'preživi', dodajući da ne očekuje nestašice i poskupljenje nafte na domaćem tržištu.

Bajatović je za RTS rekao, nakon što je američka administracija peti put odložila sankcije NIS-u, ovoga puta na mesec dana, dok je Vlada Srbije tražila prolongiranje na šest meseci, da se ne može reći da je to odlaganje očekivano, jer je za to morala da se bori i srpska vlada i lobisti. On smatra i da se nije moglo očekivati više od mesec dana odlaganja, jer je reč o političkim sankcijama, ukazujući da su pogoršani odnosi između Rusije i SAD doveli do otežanih