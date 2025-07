Globalni potres: Najjači zemljotres na svetu u poslednjih 14 godina, talasi stigli do SAD i Japana

Zemljotres jačine 8,8 Rihtera pogodio Kamčatku i izazvao cunami u Rusiji. Japan i Havaji naredili evakuaciju. Talasi na ruskoj obali visoki do pet metara

U Severo-Kurilskom okrugu Sahalinske oblasti Rusije proglašeno je vanredno stanje zbog zemljotresa i cunamija, saopštila je regionalna vlada. ⚡️ #Kamchatka is experiencing an APOCALYPSE — the MOST POWERFUL earthquake in 70 years occurred there, with a magnitude of 8.8. It was so powerful that it washed several whales ashore off the coast of #Japan . pic.twitter.com/M0HhhDcTeo — Oo ps (@ps_trump) July 30, 2025 Zemljotres magnitude 8,7 stepeni Rihterove skale