Francuska poziva zemlje da priznaju Palestinu: Šef diplomatije objavio da je Pariz uputio "kolektivni apel" sa još 14 država, uključujući Kanadu i Australiju

Francuska je sa još 14 zemalja, uključujući Kanadu i Australiju, pozvala zemlje sveta da izraze želju za priznavanjem Palestine kao nezavisne države, izjavio je danas ministar spoljnih poslova te zemlje Žan-Noel Baro.

Baro je na društvenoj mreži X napisao da Francuska pokreće "kolektivni apel". "Izražavamo želju da priznamo državu Palestinu i pozivamo one koji to još nisu učinili da nam se pridruže", naveo je Baro. On je svoj apel uputio na kraju ministarske konferencije u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, a kao rešenje izraelsko-palestinskog sukoba. (Kurir.rs/Beta-AFP)