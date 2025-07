Skoro dva miliona Japanaca evakuisano zbog cunamija, talasi dostigli visinu od 1,3 metra

TOKIO - Nakon snažnog zemljotresa koji je pogodio Daleki istok Rusije jačine 8,8 stepeni po Rihterovoj skali, izdato je i upozorenje na opasnost od cunamija u Japanu, a evakuisano je skoro dva miliona ljudi, preneli su japanski mediji.

Epicentar zemljotresa bio je na ruskom poluostrvu Kamčatki, na dubini od 20 kilometara. Kako se navodi, na snazi je upozorenje na cunami i talase visine i do tri metra za pacifičku obalu Japana, od Hokaida do Vakajame. U pojedinim gradovima već su zabeleženi talasi visine 1,3 metra. Do sada je širom Japana evakuisano 1,9 miliona ljudi, navodi Bi-Bi-Si (BBC). Lokalni mediji objavili su snimke na kojima se vide ljudi kako se okupljaju po krovovima. Opasnost od